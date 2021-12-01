РИА Новости: Все школы и суды в Москве проверяют после сообщений о минировании

Об этом сообщает РИА со ссылкой на источники в экстренных службах. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Между тем 650 тысяч российских одиннадцатиклассников сегодня пишут итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ.