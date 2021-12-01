Украина пригрозила последствиями для Белоруссии в случае признания Крыма российским

«Киев будет реагировать на действия со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко, а не на его слова», об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, если Лукашенко действительно признает оккупацию Крыма, то это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Какие именно меры могут быть приняты, не уточняется.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что считает Крым де-факто и де-юре российским. Он также поделился планами посетить полуостров вместе с президентом Владимиром Путиным. По его словам, подобные договоренности уже есть. Лукашенко подчеркнул, что если он и Путин приедут на полуостров, то иные признания с белорусской стороны уже не будут нужны. После присоединения Крыма к России в 2014 году белорусский лидер официально до сих пор не признавал полуостров российским.

Вскоре после заявления главы Белоруссии Александра Лукашенко сразу несколько интернет-изданий сообщили о планах начать полеты из Минска в Симферополь. Рейсы будет выполнять национальный белорусский перевозчик «Белавиа», который уже находится под европейскими санкциями.

«Высказывания Александра Лукашенко о признании Крыма адресованы президенту России», — считает советник белорусского политика Светланы Тихановской Франак Вячерка.

Вячерка напомнил, что с сегодняшнего дня Евросоюз вводит санкции в от расширяет санкции в отношении белорусских компаний, в санкционном списке, в частности, авиакомпания Белавиа, а также несколько судей и руководитель белорусского телеканала ОНТ.