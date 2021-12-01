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09:37, 01 декабря 2021

Эрмитаж с сегодняшнего дня вернул некоторые льготы на бесплатное посещение музея

Ими смогут воспользоваться дети и инвалиды.
Посещаемость Эрмитажа сократилась наполовину после того, как вход в музей открыли только обладателям QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании. Об этом рассказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Но несмотря на упавшее количество посетителей, музею, по словам Пиотровского, удалось заработать достаточно, чтобы частично вернуть для некоторых категорий граждан льготы, которые действовали в «докоронавирусное время». Так, приходить в Эрмитаж бесплатно в любой день недели смогут дети до четырнадцати лет, инвалиды первой и второй групп, а также дети-инвалиды с одним сопровождающим. Свободный вход в музей для пенсионеров, студентов и многодетных семей сделают в каждый третий четверг.

7 декабря в Эрмитаже будут отмечать день Святой Екатерины, когда по традиции выставочные залы музея смогут посетить все желающие. Однако из-за действующих коронавирусных ограничений для этого потребуется электронная запись.


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