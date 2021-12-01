Три российских самолета прибыли в Кабул для эвакуации россиян и доставки гуманитарной помощи

Они доставили гуманитарную помощь и заберут желающих покинуть Афганистан.
Три самолёта ИЛ-76 приземлились в аэропорту Кабула несколько часов назад сообщили в Минобороны России. На них с территории Афганистана эвакуируют больше 380 человек. В их числе россияне, граждане Киргизии и афганские студенты.
В ведомстве добавили, что каждый самолёт оснащён медицинским оборудованием, а на борту находятся военные врачи готовые в случае необходимости оказать помощь эвакуированным. Кроме этого транспортники доставили в Кабул 36 тонн гуманитарной помощи.
Как отметили в министерстве обороны, данная эвакуация проходит по поручению президента России Владимира Путина. Она стала уже третьей по счёту. Две предыдущие были в августе и ноябре этого года.
Между тем аэропорт Кабула до сих пор не работает после прихода к власти в Афганистане представителей Талибана*, запрещённой в России террористической организации. Желающие могут покинуть страну только на специальных рейсах, организованных странами Европы и США.
Россия готовит еще одну партию гуманитарной помощи для Афганистана, — сообщает росийское посольство в Кабуле.