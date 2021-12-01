На юге России начались крупные военные учения

В них участвуют более 10 тысяч солдат и офицеров, мотострелковых и танковых соединений, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В следующем году Министерство обороны планирует более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки, — отмечает РИА.
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В них участвуют более 10 тысяч солдат и офицеров, мотострелковых и танковых соединений, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В следующем году Министерство обороны планирует более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки, — отмечает РИА.