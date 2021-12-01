Страны ОПЕК планируют сегодня определить уровень добычи нефти на январь

Участники так называемой министерской встречи намерены решить, следует ли продолжить увеличивать добычу сырья. В этом году страны ОПЕК+ договорились начать восстанавливать прежние объемы работы. Только в декабре их планируется увеличивать на 400 тысяч баррелей в день. Уже сегодня страны межправительственной организации могут решить сохранить такой темп и в январе. Исход встречи зависит от того, как экспортеры оценят ситуацию с пандемией, которая отражается на рынке сырья.

Добычу крупнейшие мировые экспортеры нефти, в том числе Россия и Саудовская Аравия, сократили еще в прошлом году. Одна из причин — уменьшение спроса на сырье.

Помимо министерских переговоров сегодня пройдет и заседание мониторинговой группы. Она намерена более тщательно оценить влияние нового штамма коронавируса на рынок, сообщает американское агентство Bloomberg. Комитет группы проанализирует резкое падение нефти на фоне новостей об омикроне.

Соединенные Штаты неоднократно просили страны ОПЕК наращивать добычу нефти более быстрыми темпами ради снижения цен на сырье. Между тем сегодня цена нефти Brent впервые с конца лета опустилась ниже 70 долларов США за баррель.