В 11 странах Евросоюза выявлены 44 случая заражения штаммом коронавируса омикрон

По информации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме.

Российские власти утверждают, что нового штамма в России пока не обнаружено, однако из-за особенностей омикрона действие ПЦР-теста решено ограничить 48 часами. Ранее тест действовал трое суток.

Также приезжающим в Россию из стран с высоким риском заражения придется провести на карантине 14 дней. Список этих стран пока не назван.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о серьезной опасности штамма «омикрон». В связи с этим ограничительные меры для прибывающих из государств, в которых есть случаи заражения, будут усиливаться.

Попова подчеркнула, что существующие вакцины в той или иной степени защищают, в том числе, от нового штамма коронавируса.