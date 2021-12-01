Министерство юстиции обещает, что в России будут созданы современные, высокотехнологичные СИЗО и колонии

Первый проект планируется реализовать в Калужской области, — сообщил «Интерфаксу» зам.главы ведомства Всеволод Вуколов.
Он напомнил, что в прошлом году был принят закон, по которому осужденные должны отбывать наказание по месту жительства.
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Первый проект планируется реализовать в Калужской области, — сообщил «Интерфаксу» зам.главы ведомства Всеволод Вуколов.
Он напомнил, что в прошлом году был принят закон, по которому осужденные должны отбывать наказание по месту жительства.