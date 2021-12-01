Три человека погибли и 8 ранены в результате стрельбы в школе в американском штате Мичиган

Все произошло в небольшом городе к северу от Детройта. Несовершеннолетний стрелок, как передает агентство Reuters, вооружился полуавтоматическим пистолетом, который его отец купил всего несколько дней назад. Полиция считает, что оружие подросток смог пронести в рюкзаке.

Точную последовательность событий американские силовики еще только намерены восстановить. Однако уже известно, что погибли три школьника в возрасте от 14 до 17 лет. Из восьми раненых две девочки находятся в тяжелом состоянии, одну из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Всего, как предполагают в полиции, могло быть произведено от 15 до 20 выстрелов, в пистолете оставалось еще семь боевых патронов. Однако стрелок не сопротивлялся при задержании и сдался, закинув руки на голову. Теперь прокурорам предстоит решить, предъявлять ли 15-летнему злоумышленнику обвинения как несовершеннолетнему или как взрослому.

Сам он на вопросы следователей отвечать отказывается, запретили это делать без адвоката и родители школьника – из-за этого мотивы преступления пока также не ясны.

Соболезнования жертвам стрельбы в школе в Мичигане уже выразил президент США Джо Байден.