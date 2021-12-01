Бывший соратник Дональда Трампа согласился сотрудничать с участниками расследования нападения на здание Конгресса

Экс-глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз предоставил сведения, которые были запрошены у него специальным комитетом Палаты представителей. В конце сентября законодатели обязали ряд лиц, в том числе бывших помощников 45-го президента США Дональда Трампа, выступить на слушаниях и предоставить всю имеющуюся у них информацию о событиях 6 января. Политическому консультанту Стивену Бэннону после этого предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу за неявку на заседание комитета.
2021-12-01T07:35:32+03:00
2021-12-01T07:35:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:35, 01 декабря 2021
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