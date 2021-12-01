Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Челябинска

Модель Bombardier CRJ200 выполнял рейс из Казани, передает агентство «Интерфакс». После приземления экипаж не смог удержать лайнер в полосе. На борту находились 33 пассажира. Люди покинули лайнер самостоятельно. Никто не пострадал. Самолет повреждений не получил.