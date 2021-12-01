Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Челябинска

Модель Bombardier CRJ200 выполнял рейс из Казани, передает агентство «Интерфакс». После приземления экипаж не смог удержать лайнер в полосе. На борту находились 33 пассажира. Люди покинули лайнер самостоятельно. Никто не пострадал. Самолет повреждений не получил.
2021-12-01T07:30:49+03:00
2021-12-01T07:31:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:30, 01 декабря 2021
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