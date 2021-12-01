НАТО призывает Россию восстановить дипломатические связи

В альянсе добавили, что Москва недооценивает готовность других стран к введению новых санкций.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Москва пересмотрит принятое в октябре решение о разрыве дипломатических связей с альянсом. Он отметил, что работа в рамках совета Россия-НАТО велась ради поддержания мира и безопасности.

Помимо этого, генеральный секретарь Столтенберг добавил, что главы МИД стран альянса обсудили возможность новых санкций в отношении России из-за ситуации с Украиной. Он сказал, что НАТО готовится к возможности применения Москвой военной силы против Киева и заключил, что сейчас нет никакой ясности и уверенности в чем именно заключаются намерения России.

Эти заявления генсека российские власти еще не комментировали. О разрыве связей они объявили после того, как альянс сократил численность их представительства в Брюсселе вдвое. В МИДе напомнили, что это происходит не в первый раз. В сообщении ведомства было сказано, что такие ограничения – это показатель незаинтересованности НАТО в равноправном диалоге и совместной работе.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров говорил, что если у НАТО появится повод для обращения к Москве, он может сделать это через посла России в Бельгии.