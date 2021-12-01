Руководство Украины не будет реагировать на слова белорусского руководителя о Крыме

В Киеве будут оценивать исключительно поступки Александра Лукашенко. Если Белоруссия официально признает Крым российской территорией, предупредили в МИДе Украины, Киев будет действовать по полной программе. Накануне Лукашенко сказал агентству РИА Новости. что собирается посетить полуостров. Таким образом он признает российскую принадлежность региона «де-юре и де-факто».

Украинский политолог Вадим Карасев согласен, что такой шаг Лукашенко может серьезно ухудшить отношения Минска и Киева. Которые и без того оставались неприязненными, напомнил «Эху» эксперт.

Карасев добавил, что даже в случае серьезного ухудшения украино-белорусских отношений минимальные экономические контакты между странами сохранятся.