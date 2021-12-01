Стоимость получения данных граждан выросла на черном рынке вдвое, пишет газета «КоммерсантЪ»

В случае если речь идет о банковской информации, то подобная услуга т.н. «пробива» подорожала вчетверо, рассказали специалисты изданию. Рост цен может быть связано с тем, что банки, в том числе по требованиям регулятора, усилили защиту от утечек и ужесточили ответственность за них для сотрудников. В то же время возможности для утечек данных растут с развитием банковских систем.