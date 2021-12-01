Стоимость получения данных граждан выросла на черном рынке вдвое, пишет газета «КоммерсантЪ»

В случае если речь идет о банковской информации, то подобная услуга т.н. «пробива» подорожала вчетверо, рассказали специалисты изданию. Рост цен может быть связано с тем, что банки, в том числе по требованиям регулятора, усилили защиту от утечек и ужесточили ответственность за них для сотрудников. В то же время возможности для утечек данных растут с развитием банковских систем.
2021-12-01T06:36:50+03:00
2021-12-01T06:36:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:36, 01 декабря 2021
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