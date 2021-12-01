Свидетельства о прививке или перенесенном коронавирусе с сегодняшнего дня вводят в Грузии

Т.н. «зеленые паспорта» обеспечат доступ в гостиницы, заведения общепита, кинотеатры, театры, концертные залы на развлекательные объекты. В Грузии будут действовать одновременно два подобных документа, для внутреннего и внешнего использования.
2021-12-01T06:35:08+03:00
2021-12-01T06:35:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:35, 01 декабря 2021
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