Американские власти планируют ужесточить требования к тестам на коронавирус для въезжающих в страну

Как пишет газета The Washington Post, сдавать анализы будет необходимо не более чем за сутки до посадки на рейс, независимо от вакцинации или страны вылета. Кроме того, по сведениям издания, рассматривается вопрос о том, чтобы все приезжающие проходили повторное тестирование в течение трех-пяти дней после прибытия. Ожидается, что об этих мерах, которые станут ответом на появление новой мутации коронавируса, президент страны Джо Байден объявит уже завтра.