НАТО собирается запустить антикризисный механизм в связи с передвижением российских войск у границы Украины

По словам и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, на встрече в Риге большинство членов альянса поддержали предложение генерального секретаря организации Йенса Столтенберга о принятии соответствующих мер. В то же время военное вмешательство в конфликт считается крайне маловероятным из-за угрозы масштабной войны, передает немецкое агентство dpa. Сам Столтенберг накануне призвал Россию воздержаться от каких-либо действий в отношении соседнего государства.

Столтенберг напомнил, что государства альянса тренируют украинских военных, и предоставляют Киеву оборудование.