Завершено следствие по второму делу против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Политику предъявили в окончательной редакции обвинения в мошенничестве и в организации деятельности преступной группы. Сторона защиты, как со ссылкой на источник сообщает РИА «Новости», начнёт ознакомление с материалами в четверг. О новом деле против Сергея Фургала стало известно в прошлом месяце. Ни он, ни его представители, подробностей не раскрывали из-за подписки о неразглашении.

В свою очередь сын политика Антон Фургал писал в «Инстаграмме», что дело связано с заводом «Амурсталь». По этим данным, руководство предприятия «и другие невинные люди» находятся под арестом уже больше года. Их обвиняют в том, что они умышленно взяли невозвратный кредит в МСП банке. Однако, как сказано в сообщении, эти деньги выплачивались, пока на заводе не сменилось руководство.

Ранее бывший губернатор не исключал, что еще первое дело против него сфабриковали из-за хозяйственного спора на предприятии, долей в котором владеет бывшая жена Фургала Лариса Стародубова.

Главу региона арестовали летом прошлого года по обвинениям в организации убийств. Расследование по этому делу было завершено в октябре.