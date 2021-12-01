Американский регулятор одобрил лекарство от коронавируса

Группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов утвердила использование препарата компании Merck для взрослых с высоким риском тяжелого течения болезни, пишет газета The Hill. Предварительные исследования, как добавляет издание, показали эффективность молнупиравира. В то же время специалисты высказывают опасения по поводу его воздействия на беременных. Кроме того, лекарство не тестировали против новой мутации вируса.
2021-12-01T06:20:30+03:00
2021-12-01T06:20:30+03:00
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06:20, 01 декабря 2021
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