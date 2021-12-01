Цены на возвратный рейс из ЮАР для россиян превысили 100 тыс. рублей за место в экономклассе

В российском генконсульстве уточнили, что выполнять его будет компания Ethiopian Airlines. Сам рейс запланирован на 3 декабря. Как именно будут продавать билеты, перевозчик пока не разъяснил. Между тем, сами туристы обращают внимание, что еще несколько дней назад билеты на эти рейсы можно было купить в три раза дешевле, пишет газета «КоммерсантЪ». Сейчас в африканской республике, по данным агентства ТАСС, находятся примерно 1,5 тыс. граждан РФ. С конца ноября многие авиакомпании приостановили полеты в ЮАР и соседние африканские страны из-за распространения нового варианта коронавируса.