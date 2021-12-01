В Иркутской области арестован бывший начальник исправительной колонии № 15

Как говорят следователи, он получил от подчиненного сотрудника взятку в размере 1 млн руб. за то, чтобы того не увольняли за грубое нарушение трудовой дисциплины. В ведомстве добавили, что этой уже второе уголовное дело в отношении экс-начальника колонии. До этого он стал фигурантом дела о превышении полномочий. Весной прошлого года, как сообщалось, в этой колонии произошли беспорядки. Новая газета» писала, что это был вынужденный протест против насилия со стороны сотрудников тюремного ведомства.
2021-12-01T06:19:01+03:00
2021-12-01T06:19:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:19, 01 декабря 2021
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