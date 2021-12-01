В Иркутской области арестован бывший начальник исправительной колонии № 15

Как говорят следователи, он получил от подчиненного сотрудника взятку в размере 1 млн руб. за то, чтобы того не увольняли за грубое нарушение трудовой дисциплины. В ведомстве добавили, что этой уже второе уголовное дело в отношении экс-начальника колонии. До этого он стал фигурантом дела о превышении полномочий. Весной прошлого года, как сообщалось, в этой колонии произошли беспорядки. Новая газета» писала, что это был вынужденный протест против насилия со стороны сотрудников тюремного ведомства.