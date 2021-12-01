Газовую обстановку удалось стабилизировать на аварийной кемеровской шахте «Листвяжная», говорят в МЧС

Однако пока еще она не позволяет проводить разведку, поясняют специалисты. За минувшие сутки спасатели занимались откачкой воды из шахты. Ведется бурение трех скважин. В результате взрыва и пожара в минувший четверг на «Листвяжной» погибли более 50 человек, в том числе несколько горноспасателей. Десятки пострадали. Возбуждено уголовное дело. Руководители шахты арестованы судом.