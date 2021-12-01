Почти 60 британских университетов начнут трехдневную забастовку

Преподаватели высших учебных заведений требуют, чтобы им повысили заработную плату и увеличили пенсии. К забастовке присоединятся университеты Дарем, Лондонская школа экономики, Бирмингем, Ноттингем, Кембридж и Глазго.

При этом более 60 университетов отказались от прямой забастовки, но решили поддержать коллег. Для этого они перейдут на тот формат работы, который прописан у них в контрактах: без дополнительных часов и переработок. Так будет продолжаться минимум 5 месяцев.

Организаторы забастовки предупредили, то подобного развития событий можно будет избежать, если работодатели соберутся и серьезно отнесутся к опасению персонала по поводу сокращения пенсий, заработной платы и условий труда. Однако пока оппоненты утверждают, что предложенные изменения в рамках реформы помогут закрыть пробел в финансировании, оцениваемый в почти 20 миллиардов долларов.

Если трехдневная забастовка не принесет ожидаемых результатов преподаватели университетов намерены усилить борьбу, однако пока не понятно, как именно.