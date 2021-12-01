Украина предупредила Белоруссию о последствиях признания Крыма российской территорией

Такой шаг Минска нанесет непоправимый удар белорусско-украинским отношениям, подчеркнули в Киеве. В то же время в МИДе Украины заметили, что будут оценивать именно поступки белорусского руководителя Александра Лукашенко, а не его слова. Накануне он сказал агентству РИА Новости, что Крым, по его мнению, де-факто и де-юре стал российским. Его предстоящая поездка туда будет означать признание региона частью России.

Политолог Аббас Галлямов считает, что Лукашенко оказался в безвыходном положении из-за влияния России, и теперь ему остается только полностью принимать позицию Кремля, включая вопрос о принадлежности Крыма.

По мнению Галлямова, для президента России признание Крыма российским другими странами – принципиальный вопрос, поскольку это является символом его правления.