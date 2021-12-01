Z Архив новостей новости
5 1 6 339
06:09, 01 декабря 2021

Украина предупредила Белоруссию о последствиях признания Крыма российской территорией

Такой шаг Минска нанесет непоправимый удар белорусско-украинским отношениям, подчеркнули в Киеве. В то же время в МИДе Украины заметили, что будут оценивать именно поступки белорусского руководителя Александра Лукашенко, а не его слова. Накануне он сказал агентству РИА Новости, что Крым, по его мнению, де-факто и де-юре стал российским. Его предстоящая поездка туда будет означать признание региона частью России.

Политолог Аббас Галлямов считает, что Лукашенко оказался в безвыходном положении из-за влияния России, и теперь ему остается только полностью принимать позицию Кремля, включая вопрос о принадлежности Крыма.
По мнению Галлямова, для президента России признание Крыма российским другими странами – принципиальный вопрос, поскольку это является символом его правления.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытое письмо врачей противникам вакцинации Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц…

5 294 6 45960 24.11
Блоги

Денис Проценко: Речь идёт о единственном спасении Вы — все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо…

5 193 6 55193 24.11
Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 221 6 19865 29.11
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 103 6 11318 30.11
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 178 6 26866 30.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 96 6 17271 30.11
Блоги

+ Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Как вопреки им небольшая группа диссидентов собирала и хранила запретные воспоминания о ГУЛАГе?..

5 36 6 6920 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса 01:09 Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт»...

5 102 6 21045 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание 01:11 В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание Там депутаты обсуждали федеральные законопроекты о введении системы QR-кодов…

5 85 6 17748 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Ведь бывает же так: вождь умеет вдохновлять своих подданных, напомнить им о великом прошлом. И они хотят повторения этого прошлого, чтобы страна стала великой державой. У него все получается. Кроме одного…

5 41 6 8714 26.11
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Три вертикали Мариэтту Чудакову, Нину Русланову и Валерия Гаркалина, ушедших в эти выходные, объединяют три вещи…

5 79 6 63304 24.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Диалог с антиваксерами Пока, правда, предлагается провести эту дискуссию чуть ли не в морге. Точнее, в красной зоне, в реанимации…

5 39 6 15218 24.11
Блоги

«Продолжение следует» «Новая газета»

За что убивали Магнитского Но система, которой хотел помочь Магнитский, в итоге атаковала его самого. Эта история — не частный случай…

5 117 6 30351 26.11
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 278 6 77207 29.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Прекратите «кошмарить» образование. Открытое письмо академиков в защиту Сергея Зуева Мы просим Вас как гаранта прав и свобод гражданина взять под Ваш личный контроль судьбу конкретного человека…

5 105 6 30264 26.11
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Марсианин Патрушев Именно вот этот бред наиболее опасен, потому что это явно и есть доказательство того, что Россия готовится к большой войне…

5 137 6 82235 24.11

Популярное за неделю

Новости

До восьми человек выросло число пострадавших в результате стрельбы в американской школе Трое убиты

5 0 6 469
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Нет недели вокруг меня, чтобы не уезжали. Уезжают молодые. И это очень неплохие люди, как правило. Люди с достоинством вынуждены уезжать, не желая маргинализироваться или идти в лагерь. А выбор простой сейчас…

5 75 6 81155 25.11
#слушать 34:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 5855 28.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Ужас в Гибралтаре: как привитая на 118% территория переживает сильнейшую вспышку А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая и главная ложь…

5 199 6 586230 24.11
Блоги

Андрей Кончаловский режиссёр

+ Памяти Градского Памяти Градского Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!»

5 38 6 90417 28.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9340971
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5098725

Сегодня в эфире