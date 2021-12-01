Доступ к сайтам государственных органов в России стал бесплатным

Вступил в силу соответствующий закон. В список попали в том числе портал Госуслуг, сайты органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов. Порядок ведения перечня российских социально значимых информационных ресурсов разрабатывает Минцифры. Документ находится на стадии обсуждения, пишет газета РБК. В то же время в проекте говорится, что в список могут включить сайты отечественных некоммерческих и коммерческих организаций.