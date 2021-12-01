Операторы связи теперь обязаны проверять данные о владельцах корпоративных sim-карт

Вступил в силу соответствующий закон. Юридические лица должны будут вносить в специальный реестр на «Госуслугах» сведения о пользователях корпоративных номеров. Если данные будут отсутствовать или не совпадают, такие номера обязаны отключать. Ранее пресса писала, что в России действовало более 30 миллионов таких карт. И свыше половины из них оказались под угрозой отключения, поскольку сведения об их абонентах до сих пор не внесли в единую систему.
2021-12-01T05:04:00+03:00
2021-12-01T04:48:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 01 декабря 2021
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