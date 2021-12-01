Правящая Национальная партия Гондураса признала поражение на президентских выборах

Ее представители объявили, что уходят в оппозицию и собираются бороться с возможным злоупотреблениям властью со стороны победителей. По данным Национального избирательного совета страны, на выборах лидирует кандидат от альянса во главе с левой Партией свободы и перестройки Сиомара Кастро. В парламенте, по предварительным данным, левые получают чуть меньше половины кресел.
2021-12-01T05:04:00+03:00
2021-12-01T04:47:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 01 декабря 2021
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