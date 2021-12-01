Правящая Национальная партия Гондураса признала поражение на президентских выборах

Ее представители объявили, что уходят в оппозицию и собираются бороться с возможным злоупотреблениям властью со стороны победителей. По данным Национального избирательного совета страны, на выборах лидирует кандидат от альянса во главе с левой Партией свободы и перестройки Сиомара Кастро. В парламенте, по предварительным данным, левые получают чуть меньше половины кресел.