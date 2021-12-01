Руководство телеканала CNN отстранило от работы брата бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо – Криса

В отношении телеведущего ведется расследование, из-за того, что он помогал брату в период разбирательств по делу о домогательствах. Согласно документам прокуратуры, Крис Куомо задействовал свои источники и добывал информацию о тех, кто выдвигал обвинения в адрес экс-губернатора. Журналист был одним из главных ведущих телеканала, он вел вечернее новостное шоу. В начале года несколько женщин обвинили Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении сексуального характера. Позже эти обвинения подтвердила прокуратура штата. Куомо был вынужден уйти в отставку.