Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провел закрытую встречу с игроками команды

Как отмечает агентство ТАСС, среди участников мероприятия не было ни одного футболиста питерского «Зенита». В самом клубе сказали, что они не смогли вовремя прилететь в Москву из-за непогоды. В то же время участники встречи не стали рассказывать, что именно они обсуждали с тренером. Сборная России будет бороться за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу в стыковых матчах. Они пройдут в марте следующего года. Первым соперником россиян будет команда Польши. Победитель матча встретится с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.