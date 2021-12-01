Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провел закрытую встречу с игроками команды

Как отмечает агентство ТАСС, среди участников мероприятия не было ни одного футболиста питерского «Зенита». В самом клубе сказали, что они не смогли вовремя прилететь в Москву из-за непогоды. В то же время участники встречи не стали рассказывать, что именно они обсуждали с тренером. Сборная России будет бороться за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу в стыковых матчах. Они пройдут в марте следующего года. Первым соперником россиян будет команда Польши. Победитель матча встретится с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.
2021-12-01T04:10:46+03:00
2021-12-01T04:10:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 01 декабря 2021
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Мы стали какими-то уж очень обидчивыми. Выход — в образовании, в просвещении (к которому сегодня у нас приближаться тоже боязно: и тут мы успели нагородить очередную баррикаду из запретов), в движении к настоящей культуре. А образование — это не «Нельзя! Запрещено! Не говори, не думай об этом!»...