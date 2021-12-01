Осужденный в России американец Пол Уилан пожаловался на тюремных врачей

Он рассказал представителям СПЧ, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь, а персонал ведет себя грубо. Кроме того, он добивается ревакцинации о коронавируса. Также осужденный жаловался на кашель и боли в спине, передает агентство «Интерфакс». Уилан находится в колонии в Мордовии. Его приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Сам он вины не признает.