Осужденный в России американец Пол Уилан пожаловался на тюремных врачей

Он рассказал представителям СПЧ, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь, а персонал ведет себя грубо. Кроме того, он добивается ревакцинации о коронавируса. Также осужденный жаловался на кашель и боли в спине, передает агентство «Интерфакс». Уилан находится в колонии в Мордовии. Его приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Сам он вины не признает.
2021-12-01T04:10:07+03:00
2021-12-01T04:10:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 01 декабря 2021
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