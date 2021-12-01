Новое руководство Афганистана заверяет, что не допустят использование своей территории для угроз третьим странам

Об этом шла речь на переговорах с представителями США в Катаре. Американская сторона призвала Кабул выполнить свое обещание обеспечить доступ женщин и девочек к образованию на всех уровнях. Стороны также обсуждали меры по борьбе с гуманитарным кризисом в Афганистане. В конце лета власть в республики захватила группировка «Талибан*», которая в России признана судом террористической и запрещена.
2021-12-01T04:09:34+03:00
2021-12-01T04:09:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 01 декабря 2021
* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.
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