Новое руководство Афганистана заверяет, что не допустят использование своей территории для угроз третьим странам

Об этом шла речь на переговорах с представителями США в Катаре. Американская сторона призвала Кабул выполнить свое обещание обеспечить доступ женщин и девочек к образованию на всех уровнях. Стороны также обсуждали меры по борьбе с гуманитарным кризисом в Афганистане. В конце лета власть в республики захватила группировка «Талибан*», которая в России признана судом террористической и запрещена.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.