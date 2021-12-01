До восьми человек выросло число пострадавших в результате стрельбы в американской школе

Трое убиты. Огонь, как сообщается. открыл ученик школы, он задержан. О его мотивах не сообщается, подозреваемый отказывается отвечать на вопросы полиции. Трое убитых также учились в этом заведении. Свои соболезнования родственникам погибших уже выразил президент США Джо Байден.