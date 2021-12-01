Власти Польши продлили еще на 3 месяца запрет посещать приграничные с Белоруссией районы

До четверга там действует режим чрезвычайного положения. Продлить его президент страны не может по Конституции. В этой связи глава государства ранее предоставил ряд полномочий главе МВД. В том числе вводить запрет на посещение приграничных территорий. Миграционный кризис на границе обострился около месяца назад, когда там скопились несколько тысяч выходцев с Ближнего Востока в надежде попасть в страны ЕС. Запад обвиняет Минск в причастности к обострению ситуации, белорусское руководство обвинения отвергает.