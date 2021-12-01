Министры иностранных дел стран-членов НАТО планируют обсудить сегодня ситуацию в Черноморском регионе

К ним, как ожидается, присоединятся главы МИД Украины и Грузии. Накануне на встрече в Риге дипломаты альянса говорили о возможности введения новых санкций против России. Такие меры могут последовать в случае, если Москва предпримет агрессивные действия в отношении Украины, сказал генсек организации Йенс Столтенберг. Он добавил, что НАТО придерживается в отношении России подхода, который сочетает в себе сдерживание и диалог. Столтенберг не стал отвечать на вопрос, может ли альянс поддержать Украину военными мерами в случае ее конфликта с Россией.