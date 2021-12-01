Главу Белорусской федерации футбола Владимира Базанова задержали в Чехии

Его подозревают в незаконном въезде в страну, пишет местная газета Denik N. Спортивный чиновник приехал на матч квалификации женского чемпионата мира между сборными Белоруссии и Чехии. В прошлом году президента белорусской футбольной федерации внесли в санкционные списки Литвы, Латвии и Эстонии наряду с другими чиновниками республики. Страны Балтии считают Базанова причастным к фальсификации президентских выборов в Белоруссии и подавлению последующих протестов.
2021-12-01T03:07:08+03:00
2021-12-01T03:07:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 01 декабря 2021
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