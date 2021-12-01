Госкорпорация «Роснано», как пишет журнал Forbes, предлагает кредиторам погасить облигации на 30-40% ниже их стоимости

Речь идет о тех, которые не обеспечены государственными гарантиями, поясняют источники издания. Однако держатели ценных бумаг с таким вариантом не соглашаются. Представитель компании сказал журналистам, что до момента выработки совместного решения «Роснано» не в праве разглашать подробности переговоров. В Минфине ситуацию не прокомментировали. Сейчас в обращении у «Роснано» находится девять выпусков облигаций на сумму более 70 млрд рублей. из них бумаги более чем на 40 млрд рублей не обеспечены гарантиями министерства финансов. Ранее госкомпания опубликовала сообщение о переговорах с кредиторами.