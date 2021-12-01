Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:06, 01 декабря 2021

Завершено расследование еще одного дела в отношении бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала

Он начинает знакомиться с материалами, рассказал представитель его защиты. Речь идет об обвинениях в создании преступного сообщества и мошенничестве. Фургал был задержан почти полтора года назад по делу об убийствах предпринимателей в середине нулевых. Он вины не признал. Экс-губернатор уверен, что его преследование связано с его политической деятельностью.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Александр Лукашенко заявил, что Крым является территорией России как де-факто, так и де-юре Кроме того, Лукашенко объявил о своем намерении посетить полуостров…

5 185 6 14073
Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 220 6 19791 29.11
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 103 6 11130 30.11
Новости

фото: Pool/ABACA/ТАСС Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за новой агрессией против Украины последует серьезный ответ США крайне озабочены ситуацией…

5 37 6 5514
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 175 6 26345 30.11
Новости

Путин: Я имею право избираться на новый срок, буду ли я делать или нет, я пока не решил По словам президента, наличие у него права переизбираться стабилизирует ситуацию в России и «пока этого достаточно»...

5 149 6 23358
Блоги

Открытое письмо врачей противникам вакцинации Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц…

5 294 6 45953 24.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 96 6 16851 30.11
Новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые назвал власти России «российским режимом» Он добавил, что считает агрессивной внешнюю политику Москвы…

5 38 6 7044
Блоги

+ Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Как вопреки им небольшая группа диссидентов собирала и хранила запретные воспоминания о ГУЛАГе?..

5 36 6 6917 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса 01:09 Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт»...

5 102 6 21035 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание 01:11 В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание Там депутаты обсуждали федеральные законопроекты о введении системы QR-кодов…

5 85 6 17741 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Ведь бывает же так: вождь умеет вдохновлять своих подданных, напомнить им о великом прошлом. И они хотят повторения этого прошлого, чтобы страна стала великой державой. У него все получается. Кроме одного…

5 41 6 8712 26.11
8читать ;смотреть
Новости

Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении Навального Об этом рассказала агентству Интерфакс одна из его адвокатов Вероника Полякова…

5 22 6 5161
Блоги

«Продолжение следует» «Новая газета»

За что убивали Магнитского Но система, которой хотел помочь Магнитский, в итоге атаковала его самого. Эта история — не частный случай…

5 117 6 30345 26.11
Новости

Путин поручил за неделю подготовить обновленный план действий на фоне появления нового штамма коронавируса Такую задачу он поставил перед правительством…

5 27 6 6942

Популярное за неделю

Новости

Путин: Я имею право избираться на новый срок, буду ли я делать или нет, я пока не решил По словам президента, наличие у него права переизбираться стабилизирует ситуацию в России и «пока этого достаточно»...

5 150 6 23377
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Нет недели вокруг меня, чтобы не уезжали. Уезжают молодые. И это очень неплохие люди, как правило. Люди с достоинством вынуждены уезжать, не желая маргинализироваться или идти в лагерь. А выбор простой сейчас…

5 75 6 81087 25.11
#слушать 34:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 5839 28.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Ужас в Гибралтаре: как привитая на 118% территория переживает сильнейшую вспышку А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая и главная ложь…

5 199 6 586163 24.11
Блоги

Андрей Кончаловский режиссёр

+ Памяти Градского Памяти Градского Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!»

5 38 6 90292 28.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9340961
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5098697

Сегодня в эфире