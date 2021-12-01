Завершено расследование еще одного дела в отношении бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала

Он начинает знакомиться с материалами, рассказал представитель его защиты. Речь идет об обвинениях в создании преступного сообщества и мошенничестве. Фургал был задержан почти полтора года назад по делу об убийствах предпринимателей в середине нулевых. Он вины не признал. Экс-губернатор уверен, что его преследование связано с его политической деятельностью.
2021-12-01T03:06:12+03:00
2021-12-01T03:06:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 01 декабря 2021
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