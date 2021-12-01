ВОЗ не поддерживает полного запрета на международные поездки в качестве меры по борьбе с коронавирусом

По словам представителей этой структуры, подобный шаг не остановит распространение инфекции. В обновленных рекомендациях специалисты советуют странам применять в отношении путешествий правила, которые основаны на оценке риска и подтвержденной информации. В частности, ВОЗ советует людям старше 60 лет и тем, кто подвержен риску развития серьезных заболеваний, отложить поездки за границу из-за нового варианта коронавируса.
2021-12-01T03:05:15+03:00
2021-12-01T03:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 01 декабря 2021
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