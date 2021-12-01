В России вводят двухнедельный карантин для приезжающих из стран с высоким риском заражения новой мутацией коронавируса

По оценке руководства Роспотребнадзора, такая мера затронет несколько сотен граждан. Кроме того, добавили в ведомстве, было принято решение сократить срок действия тестов на коронавирус с 72 до 48 часов. Это также связано с новой версией инфекции, которая получила название «омикрон». Ранее сообщалось, что новую разновидность вируса уже обнаружили в странах Южной Африки, Гонконге, Израиле, а также ряде европейских государств.