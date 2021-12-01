Московское управление МЧС предупреждает о сильном ветре в столице

Его порывы могут составлять до 22 м/с. Метель и снегопад, как ожидается, продлятся минимум до утра, говорят специалисты. Они также просят быть внимательными на улице из-за сильной гололедицы. Такие же неблагоприятные погодные условия складываются и в области, отмечают в МЧС.