Московское управление МЧС предупреждает о сильном ветре в столице

Его порывы могут составлять до 22 м/с. Метель и снегопад, как ожидается, продлятся минимум до утра, говорят специалисты. Они также просят быть внимательными на улице из-за сильной гололедицы. Такие же неблагоприятные погодные условия складываются и в области, отмечают в МЧС.
2021-12-01T02:07:00+03:00
2021-12-01T02:07:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 01 декабря 2021
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