Сервис микроблогов Twitter будет удалять фотографии людей, которые опубликованы без их согласия

Для этого пользователям нужно будет сообщить администрации о таких изображениях. В компании заметили, что новые правила не распространяется на фото с общественными деятелями. Кроме того, в жалобе могут отказать, если снимки представляют общественную значимость. На днях руководство Twitter покинул основатель сервиса Джек Дорси. Рынок положительно оценил такое решение. Акции компании немного подросли в цене.
2021-12-01T02:06:23+03:00
2021-12-01T02:06:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:06, 01 декабря 2021
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