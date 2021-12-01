Сервис микроблогов Twitter будет удалять фотографии людей, которые опубликованы без их согласия

Для этого пользователям нужно будет сообщить администрации о таких изображениях. В компании заметили, что новые правила не распространяется на фото с общественными деятелями. Кроме того, в жалобе могут отказать, если снимки представляют общественную значимость. На днях руководство Twitter покинул основатель сервиса Джек Дорси. Рынок положительно оценил такое решение. Акции компании немного подросли в цене.