Военные маневры начались на юге России

В них участвуют более 10 тыс. военнослужащих. Или около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО, рассказали в командовании. Впервые стартовали учения на новых полигонах в Ингушетии и Волгоградской области. Всего будет задействовано порядка трех десятков таких площадок.