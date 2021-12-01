Военные маневры начались на юге России

В них участвуют более 10 тыс. военнослужащих. Или около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО, рассказали в командовании. Впервые стартовали учения на новых полигонах в Ингушетии и Волгоградской области. Всего будет задействовано порядка трех десятков таких площадок.
2021-12-01T02:05:55+03:00
2021-12-01T02:05:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2944508-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 01 декабря 2021
Загрузка комментариев...