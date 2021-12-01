Власти Украины предупредили руководство Белоруссии о последствиях в случае признания Крыма российским

В Киеве сказали, что будут оценивать в первую очередь поступки Александра Лукашенко, а не его слова. Если Минск официально признает полуостров российской территорией, украинская сторона намерена действовать «по полной программе», подчеркнули в МИДе страны. Накануне Лукашенко сказал агентству РИА Новости, что намерен посетить Крым. И добавил, что полуостров, по его мнению, де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, а его поездка будет означать признание региона частью России.