Власти Украины предупредили руководство Белоруссии о последствиях в случае признания Крыма российским

В Киеве сказали, что будут оценивать в первую очередь поступки Александра Лукашенко, а не его слова. Если Минск официально признает полуостров российской территорией, украинская сторона намерена действовать «по полной программе», подчеркнули в МИДе страны. Накануне Лукашенко сказал агентству РИА Новости, что намерен посетить Крым. И добавил, что полуостров, по его мнению, де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, а его поездка будет означать признание региона частью России.
2021-12-01T02:05:14+03:00
2021-12-01T02:22:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 01 декабря 2021
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