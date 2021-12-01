Басманный суд Москвы должен огласить сегодня решение по жалобе Алексея Навального

Политик оспаривает возбуждение в отношении него дела об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая признала его виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Накануне столичный суд отклонил другую жалобу Навального, в которой он оспаривает возбуждение в отношении него уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Один из лидеров российской оппозиции сейчас находится в колонии во Владимирской области. Суд в начале года заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.