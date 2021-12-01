Ураган в Орловской области повалил дуб, который посадил писатель Иван Тургенев

Это произошло в музее литератора Спасское-Лутовиново. Помимо главной реликвии усадьбы пострадали еще несколько старых деревьев на ее территории рассказали в региональной администрации. Порывы ветра во вторник там достигали 30 м/с. Т.н. «Тургеневский дуб», которому исполнилось почти 200 лет, претендовал на участие в начале следующего года в конкурсе «Европейское дерево года».
2021-12-01T01:07:55+03:00
2021-12-01T01:07:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 01 декабря 2021
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