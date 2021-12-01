Ураган в Орловской области повалил дуб, который посадил писатель Иван Тургенев

Это произошло в музее литератора Спасское-Лутовиново. Помимо главной реликвии усадьбы пострадали еще несколько старых деревьев на ее территории рассказали в региональной администрации. Порывы ветра во вторник там достигали 30 м/с. Т.н. «Тургеневский дуб», которому исполнилось почти 200 лет, претендовал на участие в начале следующего года в конкурсе «Европейское дерево года».