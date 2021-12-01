Сервис WhatsApp, как утверждает журнал Rolling Stone, может передавать спецслужбам США данные пользователей

В американской правозащитной организации Property of the People рассказали изданию, что получили документ ФБР, в котором говорится о сотрудничестве с интернет-компанией. Там утверждается, что мессенджер предоставляет больше информации, чем другие подобные приложения. С помощью постановления суда силовики могут получить основную информацию об абоненте, а при наличии ордера на обыск — контакты из его адресной книги и список тех, у кого записан его номер. Представители сервиса, который принадлежит компании Facebook, уже сказали, что они не раскрывают содержание переписки.