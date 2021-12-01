Вашингтон, как пишет газета The Washington Post, планирует провести виртуальную встречу президентов России и США

Американская администрация готовит такое мероприятие до конца года, рассказали источники издания в Белом доме. Там рассматривают несколько вариантов действий, чтобы сдержать возможное российское вторжение на территорию Украины, которого опасаются в США. Вашингтон, добавляет издание, также изучает возможность личной встречи президентов США и России в первой половине следующего года. Официально в американской администрации сказали, что Вашингтон и Москва поддерживают связь на высоком уровне, но объявить о каких-либо предстоящих контактах двух президентов пока не могут.