Члены СПЧ планируют посетить саратовскую тюремную больницу, где пытали заключенных

Разрешение на этот визит, как передает агентство «Интерфакс», дал еще прежний глава ФСИН Александр Калашников, которого на прошлой неделе отправил в отставку президент Владимир Путин. Видео с издевательствами над заключенными в том числе из той больницы ранее опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. После этого следственный комитет объявил о возбуждении нескольких уголовных дел. Были отправлены в отставку руководители самой больницы, несколько человек арестованы. Также отстранен от должности начальник регионального управления тюремного ведомства.
2021-12-01T01:05:41+03:00
2021-12-01T01:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 01 декабря 2021
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