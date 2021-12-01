Члены СПЧ планируют посетить саратовскую тюремную больницу, где пытали заключенных

Разрешение на этот визит, как передает агентство «Интерфакс», дал еще прежний глава ФСИН Александр Калашников, которого на прошлой неделе отправил в отставку президент Владимир Путин. Видео с издевательствами над заключенными в том числе из той больницы ранее опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. После этого следственный комитет объявил о возбуждении нескольких уголовных дел. Были отправлены в отставку руководители самой больницы, несколько человек арестованы. Также отстранен от должности начальник регионального управления тюремного ведомства.