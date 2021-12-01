Смертность в России за последний год стала максимальной со времен войны, пишет газета «Ведомости»

С декабря прошлого года по ноябрь нынешнего, как отмечает издание, она составила почти 2,5 млн человек, избыточная смертность могла превысить отметку в 600 000 человек. Естественная убыль населения приблизилась к 1 млн. Специалисты называют основной причиной такой ситуации не только коронавирус, но и в целом перегруженность системы здравоохранения.
2021-12-01T01:04:41+03:00
2021-12-01T01:04:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 01 декабря 2021
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