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01:04, 01 декабря 2021

Смертность в России за последний год стала максимальной со времен войны, пишет газета «Ведомости»

С декабря прошлого года по ноябрь нынешнего, как отмечает издание, она составила почти 2,5 млн человек, избыточная смертность могла превысить отметку в 600 000 человек. Естественная убыль населения приблизилась к 1 млн. Специалисты называют основной причиной такой ситуации не только коронавирус, но и в целом перегруженность системы здравоохранения.


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