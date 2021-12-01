Три человека стали жертвами стрельбы в американской школе

Инцидент произошел неподалеку от города Детройт на севере страны. В полиции говорят, что все погибшие учились в этой школе. Там также добавили, что пострадали еще шесть человек, среди которых один учитель. Стрельбу открыл 15-летний школьник, он задержан. Мотивы напавшего на школу пока не известны.
2021-12-01T01:04:05+03:00
2021-12-01T01:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 01 декабря 2021
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