Три человека стали жертвами стрельбы в американской школе

Инцидент произошел неподалеку от города Детройт на севере страны. В полиции говорят, что все погибшие учились в этой школе. Там также добавили, что пострадали еще шесть человек, среди которых один учитель. Стрельбу открыл 15-летний школьник, он задержан. Мотивы напавшего на школу пока не известны.